أخبار مصر | المجلس القومي للمرأة يطلق الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس القومي للمرأة يطلق الحملة القومية ضد التحرش الجنسي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المجلس القومي للمرأة، الحملة القومية ضد التحرش الجنسي، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من بينها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبحضور الدكتورة سحر نصر، والمفوضية الأوربية في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال كلمتها، عن سعادتها بكون وزارة الاستثمار والتعاون الدولي شريك أساسى فى حملة لمواجهة التحرش الجنسي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وشددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أهمية تمكين المرأة فى جميع المجالات، منوهًة إلي دور الاتحاد الأوربي والمجتمعات المدنية في دعم الحملة، متابعةً: "المرأة أكثر واحدة هتناضل ضد أى عنف ضدها".