شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: قواعد بيانات للأسر تكشف عن المتلاعبين فى تسجيل المواليد الجدد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة التموين جزء من التحول الرقمي بمصر.
وتابع مدكور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «الميكنة ستساعد الوزارة على إحكام السيطرة على منظومة البطاقات وتحويل شعار وصول الدعم لمستحقيه إلى حقيقة».
وأضاف مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات «هناك تضافر بين كافة أجهزة الدولة في إتاحة قواعد بيانات الأسر للكشف عن المتلاعبين في تسجيل المواليد الجدد».
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