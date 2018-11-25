شكرا لقرائتكم خبر عن ترسيم الأنبا ماركوس أسقفاً علي دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رسم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكدنرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا ماركوس - الأسقف العام بحدائق القبة - أسقفا على مطرانية دمياط وكفر الشيخ والبرارى ودير القديسة دميانة، خلفا للأنبا بيشوى الذى تنيح أوائل أكتوبر الماضى أثر أزمة قلبية مفاجأة.

حضر السيامة الدكتور كمال جاد شراوبيم محافظ الدقهلية، وعدد كبير من الأساقفة والمطارنة، ورجال وقيادات الكنيسة المصرية.

جاء ذلك فى عشية سيامة عدد من الأساقفة الجدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء السبت، وتم انعقاد قداس السيامة صباح الأحد.

يذكر أن الأنبا ماركوس من دير الشهيد العظيم مارمينا بمريوط ونال الرهبنة عام ١٩٩٧ وصار أسقفًا عاما فى ٢٠١٤ وخدم في القاهرة في حدائق القبة واختاره البابا تواضروس بعد موافقة مجمع كهنة كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة.

وأكد البابا تواضروس، على حرصه الدائم على تكليف أحد الآباء الأساقفة برعاية الإيبارشية التي يتنيح أسقفها وذلك لكي لا ينقطع حبل الرعاية فى الإيبراشية.

وقدم قداسته الشكر لنيافة الأنبا باخوم على إشرافه على إيبارشية طما ونيافة الأنبا لوكاس على إشرافه على إيبارشية الوادي الجديد ونيافة الأنبا بولا على إشرافه على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري.

وخلال السيامة قام البابا برسامة الأنبا مرقص مرددا " دعوناك يامارقس أسقفا على مطرانية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة المحبة للمسيح ومالها من القرى والمدن " ثلاث مرات وسط ترحاب وتصفيق من الحضور.

وقال البابا تواضروس الثانى محيا محافظ الدقهلية على حضوره " بيحضر معانا النهاردة السيد محافظ الدقهلية الأستاذ الدكتور كمال جاد شاروبيم، وكما نعرف أن منطقة البرارى ودير القديسة دميانة تتبع محافظة الدقهلية ومن محبة المحافظ و لطفه حضر معنا النهاردة لتجليس نيافة أنبا ماركوس".

كما رسم البابا 4 أساقفة آخرين وهم : الأنبا إسحق الأسقف العام أسقفًا على كرسي إيبارشية طما، محافظة سوهاج، والقمص ساويروس آفا مينا أسقفًا عامًا باسم الأنبا ساويرس، والقمص بولس المحرقي أسقفًا عامًا باسم الأنبا ميخائيل، والقمص مرقس الأبنوبي أسقفًا لإيبارشية الوادي الجديد باسم الأنبا أرسانيوس، والقمص بيشوى آفا موسى أسقفًا عامًا باسم الأنبا بيزل، والقمص مكسيموس آفا موسى أسقفًا عامًا باسم الأنبا جريجوري.

كما منح 6 أساقفة رتبة " مطران " وهم : الأنبا مرقس، شبرا الخيمة، والأنبا بولا، طنطا، والأنبا بساده، إخميم وساقلته والأنبا أندراوس، أبوتيج وصدفا والأنبا إشعياء، طهطا وجهينة، والأنبا أبرآم، الفيوم.

البابا يرسم الأنبا ماركوس بحضور محافظ الدقهلية

البابا يرسم الأنبا ماركوس بحضور محافظ الدقهلية