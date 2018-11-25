شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يناقش إقامة 3 مدارس يابانية جديدة لتقديم خدمة تعليمية متميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إقامة 3 مدارس يابانية جديدة ببلطيم والحامول ودقميرة، بالإضافة إلى متابعة إنهاء أعمال مدرسة إبشان اليابانية ببيلا، وذلك بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة مدير فرع هيئة الابنية التعليمة، والمهندس وفائي الشناوي رئيس قطاع المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ إنه سيتم إقامة 3 مدارس يابانية جديدة بمركز بلطيم ومركز الحامول ودقميرة بمركز كفرالشيخ، فضلاً عن الأنتهاء من إنشاء المدرسة اليابانية بقرية إبشان ببيلا، ليصبح رصيد محافظة كفرالشيخ حتى الآن 4 مدارس يابانية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، لافتاً أنه سيتم إقامة مدرسة بلطيم اليابانية على مساحة6000م2، وتضم 14 فصلاً، كما سيتم إقامة مدرسة الحامول اليابانية على مساحة 8000م، لتضم 22 فصلاً، كما سيتم إقامة مدرسة دقميرة اليابانية بمركز كفرالشيخ، على مساحة 7000م2، لتضم 14 فصلاً مدرسياً، مشيراً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس لمزيد من خفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم، تنفيذاُ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بقطاع التعليم من أولى اولوياتنا، لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.

وكلف محافظ كفرالشيخ، مدير فرع هيئة الابنية التعليمة، بسرعة إنهاء إجراءات طرح المدارس اليابانية الجديدة فى المناقصات العامة فوراً.