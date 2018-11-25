شكرا لقرائتكم خبر عن هنا «العساسيف».. كنوز الفراعنة تبوح بأسرارها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتبر منطقة «العساسيف» بالبر الغربى فى الأقصر، منارة الاكتشافات الحديثة، والتى وضعتها وزارة الآثار ضمن خطتها، بعد النجاحات المستمرة فى الكشف عن مقابر النبلاء وأسرارها والتى تضم الآلاف من تماثيل أوشابتى والتوابيت والمومياوات، حيث تعد جبانة العساسيف أهم مناطق المقابر فى الأقصر، بعد وادى الملوك. ومؤخراً أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عن نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة العساسيف بالقرب من معبد الدير البحرى بالبر الغربى فى الكشف عن مقبرة جديدة فى حالة استثنائية لشخص يدعى «فاو ار خت اف»، بالإضافة إلى المدخل الأصلى للمقبرة رقم TT28.

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