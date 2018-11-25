شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد بالصور جولة «مدبولى» وتفقده حى المال بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل كتائب البناء والتعمير من شباب مصر العمل بأقصى جهد، يصلون الليل بالنهار، حتى يكتمل بناء العاصمة الإدارية الجديدة فى موعدها ٢٠١٩ وبقية المشروعات العملاقة فى ربوع مصر. فمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة الجلالة العالمية، أعلى هضبة الجلالة التى تقع بين العين السخنة والزعفرانة، مرورا بمدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة وغيرها من المشروعات القومية.. تتسارع الجهود الرسمية للمتابعة والوقوف على حجم الإنجاز فى هذه المشروعات العملاقة.. وفى هذا السياق كانت زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الميدانية لمشروع «العاصمة»، أمس الأول،

وتفقده حى المال الذى تنفذه إحدى الشركات الصينية. «المصرى اليوم» رافقت «مدبولى» ورصدت بالصور حجم الإنجاز على أرض الواقع بالعاصمة الجديدة. زيارة مدبولي في العاصمة الادارية زيارة مدبولي في العاصمة الادارية زيارة مدبولي في العاصمة الادارية زيارة مدبولي في العاصمة الادارية زيارة مدبولي في العاصمة الادارية زيارة مدبولي في العاصمة الادارية زيارة مدبولي في العاصمة الادارية

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