شكرا لقرائتكم خبر عن بروفوسير بريطانى: مصر تقود المسيرة فى العالم لعلاج فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البروفوسير جرهام فوستر، أستاذ الكبد فى جامعة كوين مارز بلندن ببريطانيا، إن مصر تقود المسيرة لعلاج فيروس سى فى العالم كله Egypt is leading the way، مؤكدا أننا فى طريقنا للتخلص من فيروس، سى نهائيا على مستوى العالم.

وأضاف أستاذ الكبد فى جامعة كوين مارز بلندن ببريطانيا خلال المؤتمر الموحد لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية المنعقد حاليا بالقاهرة، برئاسة الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن هناك علاجا حديثا تم طرحه فى الأسواق الأوروبية بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية عليه FDA.

وقال أستاذ الكبد فى جامعة كوين مارز بلندن ببريطانيا إننى أشكر مصر على جهودها فى محاربة الفيروس، وتشجيعها لباقى الدول للتخلص من فيروس سى، موضحا أن العلاجات الحديثة ستمثل نقلة كبيرة فى علاج المرضى، لأنه يتمتع بالأمان، والفعالية، وفترة علاج أقل.