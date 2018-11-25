شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تنفذ قافلة تعليمية فى شمال سيناء بمشاركة 1350 طالب وطالبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ قافلة تعليمية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ببئر العبد والعريش وقرية الروضة بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
شارك فى القافلة نحو 1350 طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة من أبناء محافظة شمال سيناء، وبمشاركة نخبة من كبار المعلمين حيث قاموا بشرح المواد الدراسية المختلفة للطلاب الذين حرصوا على الاستفادة من القافلة، كما تم توزيع كراسة القيم على الطلاب لترسيخ القيم والأخلاق الحميدة إهداءً من وزارة الشباب والرياضة.
يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع القوافل التعليمية المجانية فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في إطار تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية في محاربة الدروس الخصوصية.
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