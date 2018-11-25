شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يستقبل المستشار الثقافى لسفارة السودان فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، المستشار الثقافى لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة الدكتور مرتضى على عثمان، ووفدًا من الاتحاد المهنى للمعلمين السودانيين برئاسة أحمد عبد الكريم رئيس الاتحاد المهنى للمعلمين السودانيين يرافقه نزار الشيخ أمين المال بالاتحاد المهنى للمعلمين السودانيين، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة. وبحث الجانبان سبل التعاون والعلاقات المشتركة بما يخدم المعلمين المصريين والسودانيين فى الجوانب المهنية والعلاجية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد نقيب معلمى مصر، على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين فى العادات والتقاليد وجذور العلاقات الإنسانية، التى تربط بين الشعبين. واستعرض "الزناتي" أمام المستشار الثقافى للسفارة السودانية بالقاهرة، بروتوكول التعاون الموقع بين نقابة المعلمين المصرية والاتحاد المهنى للمعلمين السودانيين فى عدة محاور هى "المحور المهنى – المحور العلاجى والطبى – المحور الثقافى – المحور الاجتماعى – المحور الاقتصادي". وفى نهاية اللقاء، كرم وفد الاتحاد المهنى للمعلمين السودانيين كل من المستشار الثقافى لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة الدكتور مرتضى على عثمان، وخلف الزناتى نقيب معلمى مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

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