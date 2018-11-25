أخبار مصر | ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على تعديلات قانون المخطوطات نهائيًا، وإحالة مشروعات قوانين واتفاقيتين للجان النوعية لمناقشتها.

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

دقيقة حداد على روح الشهيد ساطع النعماني

في بداية الجلسة، وقف نواب البرلمان دقيقة حدادًا على روح الشهيد ساطع النعماني خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إن مصر وجميع الفئات والطوائف عازمة في الحرب على الإرهاب والإرهابيين، مُوجهًا حديثه للشهيد: "ما ضحيت به لن يذهب سدى والشعب لن ينساكم للابد انتم أحياء بيننا مثلما أنتم أحياء عند ربكم ترزقون"، وتابع:"عهدنا تخليد ذكرى الشهداء وكل من قدموا التضحيات من أجل مصر".

تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 12 طلبًا من النواب

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 12 طلبا مقدما من النواب بشأن السياسة العامة للحكومة.

وجاءت الطلبات مقدمة من محمد عبد الغني عبد المطلب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الكلاب الضالة، وطلب من النائب فيصل الشيباني وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة سوهاج، وطلب مقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية.

كما تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن توفير مشايخ وعمالة بالمساجد على مستوى الجمهورية وبشأن سرعة الانتهاء وتوزيع فيزا تكافل وكرامة، وتقدم النائب عفيفي كامل وعشرين عضوًا، بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن تكدس الفصول التعليمية بالمدارس الحكومية وانتشار الدروس الخصوصية، وبشأن نقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية.

كما تقدم النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن تفويض المحافظين لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام، وبشأن تفويض المحافظين لإنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للنفع العام، وتقدمت النائبة أنيسة حسونة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار القمامة بالشوارع وسبل تحقيق منظومة شاملة لجمع وإعادة تدوير القمامة، وطلب آخر من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الإعلانات والمسابقات الوهمية المنتشرة عبر وسائل الإعلام، وطلب من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجلد العقدي بين المواشي مما يهدد الثروة الحيوانية.

"عبدالعال" يرفض منح الكلمة لرئيس الزمالك

كما رفض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، منح الكلمة لرئيس نادي الزمالك رغم رفع الأخير للائحة البرلمان ومن المعروف برلمانيًا أن رفع اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الجلسة تعد إحدى أدوات الحصول على الكلمة بالجلسة العامة.

حيث طلب رئيس نادي الزمالك للكلمة تعقيبا على ما ذكره النائب ضياء الدين داود أنه في حال صدور حكم قضائي بإزالة نادي الزمالك لا يمكن تنفيذه.

الموافقة على تعديلات قانون المخطوطات نهائيًا

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات نهائيًا.

وينص مشروع القانون، في المادة الأولى بند واحد، على أن كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري.

كما ينص مشرع القانون فى المادة الثالثة: (الفقرة الأولى) على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين،والقانونيين، والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن.

إحالة مشروعات قوانين واتفاقيتين للجان النوعية لمناقشتها

وأحال الدكتور علي عبد العال، عدد من القرارات الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية، وعدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها لعرضها على المجلس.

وأحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع مياه مصرف بحر البقر والموقع فى الكويت، وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء للمساهمة فى تمويل مشروع شبكة نقل الكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأحال المجلس عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسم التوثيق والشهر، إلى للجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

أيضا أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى عدلى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 131 من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وأحيل للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون من بعض النواب بشأن إصدار قانون لمكافحة العنف صد المرأة ـ أحيل للجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجان الدفاع والأمن القومى والتضامن الاجتماعى، ومشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و80 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون المرور، أحيل للجنة مشتركة من لجان الدفع والأمن القومى والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الزراق زنط و60 نائبا آخرين بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80 % مما كان يتقاضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت موسى بشأن صندوق المعاشات والتأمينات لصيادلة مصر، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، للجنة مشتركة لجنة التضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإدارة المحلية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم حسن بسيونى و60 نائبا آخرين، لتعديل قانون التجارة البحرية، أحيل للجان النقل والمواصلات والدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية، إلى لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.

رئيس البرلمان للنائب السيد حسن: "أهلا بعودتك"

كما تقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بالتهنئة للنائب السيد حسن موسى بعد عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج فى الخارج، قائلا: "أهنئ النائب السيد حسن موسى بعد عودته من رحلة علاج فى الخارج، ومن الله عليه بالشفاء، ونتمنى له صحة جيدة".

من ناحيته تقدم النائب السيد حسن موسى بالشكر لرئيس المجلس لسؤاله الدائم عنه، والنائبات والنواب فى كل مكان ووكيل المجلس السيد الشريف، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام البرلمان، مؤكدا أنه كان دائم الاتصال به فى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا.

الموافقة على مشروع قانون "اتحاد الصناعات" مبدئيا

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.

تحذير شديد من رئيس البرلمان للحكومة

كما أعرب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استيائه من التمثيل الحكومة غير اللائق في الجلسة، في أثناء مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات، نظرا لحضور ممثل عن وزارة المالية من المستوى الأدنى دون حضور وزير المالية أو نائبه.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأنه يطلب من المجلس حضور ممثل وزارة المالية عند مناقشة هذا المشروع، وهو مدحت عبد العزيز تامر رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية فى وزارة المالية، ووافق المجلس على طلب "مروان".

وعلق قائلا: "المجلس فى جلسة سابقة حذر بأنه لو الوزير عنده عذر معين يحضر نائب الوزير، وهذه الحكمة من تعيين نائب الوزير، الجميع لهم مهمة معينة لكن هذا مجلس نيابى صاحب تاريخ عريق ومضى على تأسيسه 150 عاما، ويجب أن يكون مقدرا من الحكومة فى حضور الوزير الجلسة، فالمجلس لا يفرط فى اختصاصاته".

الانعقاد غدًا

ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، وذلك بعد مناقشة 16 مادة من مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، على أن يستكمل مناقشة باقى مواد القانون فى جلسة الغد.