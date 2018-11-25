أخبار مصر | رئيس الوزراء يشارك باحتفالية 'زايد في قلوب المصريين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشارك باحتفالية 'زايد في قلوب المصريين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، وسفير الإمارات بمصر مبارك الجنيبي، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي شملت إطلاق فعاليات الاحتفال بالمؤوية، وشملت إقامة معرض صور عن الشيخ زايد أمس بقاعة هيكل بمقر المؤسسة.
وتأتي الاحتفالية بمناسبة مرور مائة عام على مولد الشيخ زايد آل نهيان، لتواكب احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة؛ حيث أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية تُقام للاحتفاء بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
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