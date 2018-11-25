أخبار مصر | "عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد مناقشة 16 مادة من مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، على أن يستكمل مناقشة باقى مواد القانون فى جلسة الغد.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من حيث المبد.
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