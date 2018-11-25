أخبار مصر | رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع وزيري الصحة وقطاع الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع وزيري الصحة وقطاع الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لمناقشة خطط تطوير شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية وكذا تكثيف تواجد هذه الشركات في السوق الأفريقية، وذلك في إطار سعي مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الأشقاء في إفريقيا.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أشار وزير قطاع الأعمال، إلى اجتماعه الأسبوع الماضي مع سفير تشاد لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بتصدير الدواء المصري إلى السوق التشادي وفتح فروع لشركات الأدوية في تشاد، لافتاً إلى أن تواجد شركات الدواء الحكومية في تشاد سيجعل لمصر قاعدة للتعاون مع 6 دول أخرى يوجد اتفاقيات تعاون وتجارة حرة بينها وبين تشاد ، وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن رئيس الشركة القابضة للأدوية سيزور تشاد الأسبوع المقبل وأن هناك دعماً من القيادة السياسية في تشاد للتواجد المصري هناك.

ولفت توفيق إلى الجهود الجارية لتطويرالشركة المصرية لتجارة الأدوية حيث يوجد مشروع متكامل يستهدف تعزيز شبكة توزيع الأدوية في كافة أنحاء الجمهورية وتزويدها بخدمة "كول سنتر" بحيث يتم وصول الأدوية المطلوبة للصيدليات خلال ساعتين من طلبها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة وزارتي الصحة والسكان وقطاع الأعمال لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية ورفع القدرات التصديرية لهذه الشركات، كما استعرضت وزيرة الصحة جهود الوزراة في توفير الأدوية الحيوية وبناء احتياطي استراتيجي من تلك الأدوية، لتفادي أية أزمات قد تنجم عن عدم توافر الكميات المطلوبة للسوق المحلية، هذا فضلاً عن استعراض التقدم المحرز في عمليات إعادة تسعير الأدوية.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عرض تصور متكامل حول خطط تعزيز التعاون مع إفريقيا في مجال الدواء، مع تسريع وتيرة إعادة تسعير الأدوية بما يحقق صالح المواطن المصري ويسهم في الوقت ذاته في تحفيز شركات الأدوية على زيادة الانتاج والعمل بكفاءة.