أخبار مصر | "تكافل الصحفيين" يتعثر في سداد المستحقات المالية لأعضائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تكافل الصحفيين" يتعثر في سداد المستحقات المالية لأعضائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة الصحفيين، في سداد بعض المستحقات المالية للأعضاء، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بمصالحهم، ودفعهم لإثارة الأمر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مختار شعيب، عضو مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين، وجود أزمة بالفعل في صرف تلك المستحقات، موضحا أن الأمر متعلق بنسبة 70% التي تم إقرارها طبقا للدراسة الاكتوارية الجديدة التي حصل مجلس الإدارة على موافقة بتطبيقها مؤخراً.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن سبب الأزمة هو وجود بعض العيوب التقنية في السيستم الخاص بالصندوق، مشددا على أنه يجري الآن اصلاح هذه العيوب من خلال التعاون مع إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الأهرام.

وأوضح أن هناك نحو ٤٨٠٠ عضو أصبح مستفيد من الدراسة الاكتوارية الجديدة، وذلك عقب موافقة الهيئة الوطنية للرقابة على الصناديق الخاصة على تطبيقها.