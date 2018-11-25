مصر | طالب يذبح شقيقته لسوء سلوكها في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالب يذبح شقيقته لسوء سلوكها في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، أقدم طالب على ذبح شقيقته، انتقامًا منها لسوء سلوكها بالإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبطه.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغًا من مستشفى فيكتوريا الخاص، بوفاة "طالبة 16 سنة"، مقيمة بدائرة القسم، إثر إصابتها بجروح بالرقبة واليد اليسرى.

وبسؤال شقيقها "طالب 20"، قرر أنه ترك شقيقته بالشقة بمفردها وتوجه لشراء مأكولات، ولدى عودته اكتشف إصابتها فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت، وأضاف بأنها كانت تعانى من اكتئاب نفسى، وسبق محاولتها الانتحار أكثر من مرة، وبسؤال والديها أيدا ذلك.