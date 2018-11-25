مصر | توجيه هام من "الداخلية" تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيه هام من "الداخلية" تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

( بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. وجه وزير الداخلية يوجه قطاع الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر، يأتي ذلك فى ضوء الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة. وستبدأ الحملة الــ( 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ) خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ، والمتعارف عليها دولياً . كما وجه وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية لتخصيص الثلاث أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2018، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً). يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التلاحم بين جهاز الشرطة وكافة شرائح المجتمع .

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