مصر | قرار جديد من النيابة حول انقلاب أتوبيس مدرسة بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من النيابة حول انقلاب أتوبيس مدرسة بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت النيابة العامة الإستماع إلى أقوال السائق المصاب في حادث اصطدام ميكروباص بأتوبيس مدرسة بمركز أبو النمرس، وذلك بعد تماثله الشفاء. كان تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز أبو النمرس، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين. وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة لمكان البلاغ، وتبين انه حال سير سيارة سوزوكي فان محملة 7 طلاب، تقوم بنقلهم من منطقة الحرانية لمنطقة منيل شيحة، اصطدم بها ميكروباص، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة و3 أطفال، وتم خروجهم من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء.

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