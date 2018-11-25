مصر | ضبط إكسسوارات سيارات محظور تداولها بميناء بورسعيد

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ضبطت الادارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أجهزة محظور استيرادها مخبأة داخل حاوية إكسسوار سيارات بميناء بورسعيد. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام "عمرو.أ.س" تاجر، ومقيم بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد؛ بإستيراد حاوية مشمولها إكسسوار سيارات، وإخفاء أصناف محظور إستيرادها ضمن مشمولها. وتم تشكيل لجنة مختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية وأسفر تفتيشها للحاوية عن ضبط( 270 جهاز كاسيت مزودين بأجهزة G.P.S )، وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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