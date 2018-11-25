مصر | الأمن العام يضبط 202 قطعة سلاح ناري و220 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط 202 قطعة سلاح ناري و220 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام، 202 قطعة سلاح نارى، 220 قضية مواد مخدرة، 323 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 12 خزينة طلقات نارية متنوعة، 242 قطعة سلاح أبيض، 54 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 22 متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، فضلا عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بمشاركة مديريات الامن وقطاعى الامن المركزى والامن العام باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.