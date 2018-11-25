مصر | كثافات مرورية إثر وقوع حادث أعلى محور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية إثر وقوع حادث أعلى محور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن إثر وقوع حادث مروري بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي، وجار سحب الكثافات المرورية. تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي أعلي محور صفط، ما تسبب في حدوث شلل مروري، وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وجار إزالة حطام الحادث، وسحب الكثافات المرورية.

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