مصر | مباحث الخارجة بالوادي الجديد تضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار

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نجح ضباط مباحث قسم الخارجة، في القبض على موظف و4 عمال حال حفرهم تنقيبا عن الآثار، بدائرة قسم الخارجة، وأخطر مدير أمن الوادى الجديد بالواقعة.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا مفاداه ورود معلومات للعميد وليد الشرقاوى مفتش مباحث الخارجة بقيام "أحمد ع ا" 45 سنة، موظف، ومقيم مدينة الخارجة بالحفر والتنقيب خلسة عن الآثار، مستعينًا ببعض الأشخاص لمعاونته في الحفر تنقيبا عن الآثار، بدائرة القسم.

وبإجراء تحريات المباحث بإشراف اللواء عصام مهنى مدير مباحث الوادي الجديد، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتم استئذان النيابة العامة وتشكيل قوة أمنية برئاسة العميد وليد الشرقاوي مفتش مباحث الخارجة والنقباء أحمد الأبيض ومحمود حمادة معاوني مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط المتهم وصحبته أربعة عمال حال حفرهم للتنقيب عن الأثار، وتم ضبط أدوات الحفر.

وبمواجهتهم أقروا بما توصلت إليه التحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإخطار مدير أمن الوادي الجديد، وبعرضهم على النيابة العامة أمر أحمد جعفر رئيس نيابة الخارجة بحبسهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.