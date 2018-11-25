مصر | تجديد حبس ٣ أفارقة لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ٣ أفارقة لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكم قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، بحبس 3 أفارقة، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بمنطقة البساتين، بعد ضبطهم وبحوزتهم 8830 دولار و14 ألف جنيه مصرى.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، معلومات مفادها قيام بعض الأشخاص بالتردد على شركات الصرافة، ويزاولون نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم إستهدافهم وضبطهم أمام شركة صرافة، بمنطقة المعادي الجديدة، وتبين أنهم كل من "ألماها.أ" 28 سنة، تحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، و"جاري.ر" 40 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، و"عدمون.غ" 26 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، عاطل، أثناء إستقلالهم السيارة رقم 48229 ملاكى الدقهلية "مستأجرة".

كما عثر بحوزتهم على 8830 دولار أمريكى، 14 ألف جنية مصرى، 5 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتحررعن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات.