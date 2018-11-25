مصر | وفاة عامل داخل مصنع بلاستيك في أبو النمرس بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة عامل داخل مصنع بلاستيك في أبو النمرس بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى عامل مصرعه، اليوم الأحد، صعقًا بالكهرباء، داخل مصنع بلاستيك فى أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

كان قد تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من غرفة النجدة بمصرع شاب بصعق كهربائي داخل مصنع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة "أحمد.م.إ.م"، جثة هامدة نتيجة اصابتة صعق كهربائي أثناء عمله على بمصنع بلاستيك ولا شبهه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات،والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة