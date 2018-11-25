مصر | بعد التنازل.. إخلاء سبيل متهم بقتل حماه في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التنازل.. إخلاء سبيل متهم بقتل حماه في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوى، إخلاء سبيل المتهم بقتل حماه بسبب خلافات أسرية عقب تنازل أهلية المجنى عليه.

وتبين من التحقيقات أنه عقب نشوب مشاجرة بين المجنى عليه، وتعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب ليسقط مغشى عليه وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.

والبداية عقب تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من المستشفى باستقبال "أ.م" 60 سنة، ومصابا بكدمات فى منطقة الوجه، وتبين نشوب مشاجرة بين الضحية وزوج ابنته، وتطور الأمر إلى مشاجرة بالإيدي؛ فقام المتهم بالاعتداء عليه وسدد له ضربة باليد فى منطقة الوجه، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.