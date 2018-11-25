مصر | أحراز "التخابر مع حماس": الشاطر طلب مقابلة وزير خارجية نيوزولاندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحراز "التخابر مع حماس": الشاطر طلب مقابلة وزير خارجية نيوزولاندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 اخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها، استكمال فض الاحراز والتقارير المترجمة.

جاء بالصحيفة رقم 442 من تقرير الترجمة "الموضوع خيرت الشاطر وجنوب المتوسط من المتهم خيرت الشاطر إلى علاء حامد بتاريخ 29 مارس 012 ، والرسالة الاصلية من المتهم الحداد إلى خالد العزازى منسق العلاقات الخارجية والمهندس الشاطر ومفاد الخطاب " عزيزى خالد العزاز هل يمكن ترتيب اللقاء عن طريق خالد سعد قبل سفرك ، حيث ان الموضوع هام للغايه " مرسل من موبايل محمول " ومترجم .

كما كشفت المحكمة من خلال فض الصحيفة رقم 443 حيث تضم اصل المكاتبات مقابلة مع وزير خارجية جمهورية نيوزولاندا والمنهدس خيرت الشاطر والممثل الدائم للآمم المتحدة يوم الثلاثاء بعد العصر بالمركز العام بالمقطم ومرفق السيرة الذاتية لوزير خارجية نيوزيلاندا .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.