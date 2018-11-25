أخبار مصر | وزيرة البيئة تستعرض سبل حماية الدلافين بمصر

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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة أنجلينا زينتلير الباحثة فى مجال دراسة سلوكيات الدلافين بالبحر الأحمر، لبحث سبل حماية الدلافين في منطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر. وقد استعرض اللقاء دراسات وزارة البيئة لحماية الدلافين بمنطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر وأساليب رصد سلوكياتهم علاوة على سبل الإدارة المستدامة للمنطقة لحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وفق آليات التنمية المستدامة. كذلك تم عرض مساهمات الباحثة بالتعاون مع محميات البحر الأحمر فى رصد سلوكيات الدلافين وفق الآليات الدولية ومقترحاتها لعمليات الرصد والحماية. كما أكدت أنجلينا على أهمية المنطقة للبيئة والسياحة البيئية وأنها تتميز بتنوع فريد ومميز يعطى للمنطقة أهمية بيئية وسياحية واقتصادية. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى حماية المنطقة ووضع خطط إدارة بيئية وإقتصادية وفق آليات التنمية المستدامة وبالتعاون مع كافة الشركاء لأهمية ذلك للعمل البيئى فى مصر. كما تناول اللقاء عرض الإجراءات التى سيتم إتباعها لتنظيم رحلات الدلافين وتزويد القائمين عليها بالمعلومات البيئية اللازمة لضمان عدم الإضرار بالدلافين لحمايتها لأنها ثروة طبيعية وحق للأجيال القادمة. حضر اللقاء الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة

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