أخبار مصر | على هامش مؤتمر الأطراف.. بحث إحداث تغيير هيكلي في إدارة التنوع البيولوجي عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على هامش مؤتمر الأطراف.. بحث إحداث تغيير هيكلي في إدارة التنوع البيولوجي عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على هامش مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ، عقدت سلسلة من المناقشات في إطار "إعادة التفكير في إدارة التنوع البيولوجي من أجل تغير هيكلي" حيث استعرضت تلك المناقشات وضع تصور لهيكلة إدارة التنوع البيولوجي لدعم أهداف إتفاقية ريو بالإضافة إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت الجلسة كيفية تبادل الممارسات الجيدة من أجل التغير الهيكلي واستكشاف طرق لتحسين إدارة التنوع البيولوجي في تصميم وتنفيذ إطار للتنوع البيولوجي العالمي لما بعد 2020، وتعزيز مساهمات الجهات غير الحكومية العاملة في إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد 2020.

شارك في تنظيم هذا اليوم معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (IDDRI)، ومعهد Fridtjof Nansen، والنرويج، ووكالة التقييم البيئي الهولندية (PBL)، وجامعة Strathclyde، ومركز SwedBio - استوكهولم للقدرة على التحمل (SwedBio SRC)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة العالمي مركز رصد الحفظ (UNEP-WCMC) والوكالة الفرنسية من أجل التنوع البيولوجي (AFB).

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت شعار " الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب".