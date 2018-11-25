أخبار مصر | عاجل.. تحذير شديد من رئيس البرلمان للحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحذير شديد من رئيس البرلمان للحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، عن استيائه من التمثيل الحكومة غير اللائق في الجلسة، في أثناء مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات، نظرا لحضور ممثل عن وزارة المالية من المستوى الأدنى دون حضور وزير المالية أو نائبه.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأنه يطلب من المجلس حضور ممثل وزارة المالية عند مناقشة هذا المشروع، وهو مدحت عبد العزيز تامر رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية فى وزارة المالية، ووافق المجلس على طلب "مروان".

وعلق قائلا: "المجلس فى جلسة سابقة حذر بأنه لو الوزير عنده عذر معين يحضر نائب الوزير، وهذه الحكمة من تعيين نائب الوزير، الجميع لهم مهمة معينة لكن هذا مجلس نيابى صاحب تاريخ عريق ومضى على تأسيسه 150 عاما، ويجب أن يكون مقدرا من الحكومة فى حضور الوزير الجلسة، فالمجلس لا يفرط فى اختصاصاته".