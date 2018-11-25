أخبار مصر | "السويدي" عن قانون اتحاد الصناعات الجديد: "يجعله كيانا مستقلا بذاته"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السويدي" عن قانون اتحاد الصناعات الجديد: "يجعله كيانا مستقلا بذاته" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، بمشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد والمقدم من النائب احمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

وقال إن "اتحاد الصناعات يمثل جميع الصناعات فى مصر، لابد من إعطاء الاتحاد صورة كيان مستقل بذاته يقدر يضيف لجميع أعضاء وطبقات الصناعة بكل قطاعاتها، ويقدر يساعد الدولة فى وضع خريطة للتنمية الصناعية تساعد فى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل، هذا الاتحاد هو الاتحاد الوحيد الذى يعين فيه رئيسه، القانون الجديد يعطى الاتحاد الحق فى اختيار رئيسه".