أخبار مصر | "عبدالعال": قرار البرلمان بشأن مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات نافذًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال": قرار البرلمان بشأن مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات نافذًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن قرار مجلس النواب بشأن مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة المقدم من النائب أحمد سمير حسبما ورد بجدول أعماله، نافذا بدون حضور وزير الصناعة المهندس عمرو نصار، لارتباطه بموعد هام.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من حيث المبدأ.
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