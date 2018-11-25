شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: نستعد للبدء في تطبيق التتبع الدوائي نهاية 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن كل مصانع الدواء تستعد للبدء في تطبيق التتبع الدوائي نهاية العام.

وأضاف أن منظومة التتبع الدوائي تهدف لمنع غش الدواء حفاظًا على المريض المصري وحفاظًا على جودة الدواء المصنّع في مصر ورفع معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع غرفة صناعة الدواء، اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات تنفيذ تلك المنظومة، بحضور الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، وممثلين للإنتاج الحربي الذي أنتج برامج ومكن تطبيق المنظومة.

وقال الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشؤون الدواء، إن كل شركات الأدوية سوف تبدأ بتطبيق منظومة التتبع الدوائي على مستحضر واحد على الأقل لكل شركة نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الوزارة ستوفر جميع الإمكانات لكل الشركات لتطبيق المنظومة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من سوفت وير وهارد وير،

موضحًا أن الوزارة ستلتقي بممثلي الصيادلة لدراسة متطلبات الصيدليات لتطبيق المنظومة وكيفية توفير تلك المتطلبات، ولقاء مع الموزعين أيضًا.

وقال أحد ممثلي الإنتاج الحربي، إن برامج السوفت وير لمنظومة التتبع الدوائي جاهزة بنسبة ٩٨%، مشيرًا إلى أنهم أنتجوا المكان اللازم لعملية التتبع الدوائي بأسعار منافسة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، إن منظومة التتبع الدوائي ستسمح بمعرفة خط سير الدواء منذ الإنتاج وحتى وصوله للمريض، موضحة أن هناك تطبيق موبايل يسمح للمريض التأكد من الدواء الذي اشتراه.