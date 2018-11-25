شكرا لقرائتكم خبر عن أحراز «التخابر مع حماس»: الشاطر طلب مقابلة وفد الكونجرس لمناقشة رؤية «الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و٢٣ آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

قضت المحكمة الأحراز حيث عرضت ترجمة للصحيفة رقم 423، جاء بها، الموضوع «طلب عقد لقاء مجاملة مع السيد خيرت الشاطر بتاريخ 29 مارس 2012»، إلى خالد القزاز، عزيزي السيد القزاز أشكرك جزيلا على مساعدتك في تحديد مواعيد فهل من الممكن أيضًا ترتيب موعدا للقاء السفيرة بيلاد خرت مع السيد خيرت الشاطر، وشكرا جزيلا، إلى مساعد شخصي، السفارة الهولندية بالقاهرة.

ويوجد رد من خالد القزاز إلى خيرت الشاطر، بتاريخ 29 مارس 2012، والموضوع «طلب عقد لقاء مجاملة مع خيرت الشاطر»، من المهندس خيرت الشاطر إلى علاء حامد، والصحيفتين 424 و425 هم أصل الرسائل المتبادلة.

وجاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب-2، في الأحراز، طلب اجتماع مع وفد فيدرالي، من خيرت الشاطر معنون باسم السيد أحمد عليمة، إشارة إلى رسالتكم بطلب موعد مقابلة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مع 5 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، نفيدكم أن الموعد تأجل الإثنين الموافق 2 إبريل 2012 الساعة الثالثة عصرا بالمركز العام للإخوان المسلمين بالمقطم حسب طلبكم مع وافر التقدير، خالد، وفي ذات الصحيفة رد على طلب المهندس خيرت الشاطر، تحية طيبة وبعد أكتب اليكم للتعبير عن رغبة وفد مكون من 5 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بقيادة عضو الكونجرس ديفيد براير في الاجتماع مع سيادتكم ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين ويود الوفد مناقشة رؤية الإخوان المسلمين لمصر والعلاقات الثنائية بين البلدين واعترافا بهم كأكبر الحركات وأكثرها تأثيرا في مصر فإن الوفد يود التعبير عن اهتمامه ببدء حوار حول الانتقال والطريق قدما، برجاء الإحاطة بأن الوفد يرغب في أن يكون الاجتماع يوم 2 إبريل 2012، في الساعة الثالثة عصرا ولكم جزيل الشكر، أحمد عليبة.

وأثناء فض التقارير المترجمة لجماعة الإخوان تبين وجود «خطاب بزيارة وفد فيتنام للبلاد لتبادل المعلومات عن مصر والعرب وأفريقيا».

وجاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب-5، في الأحراز، الصحيفة 447، صورة ضوئية من أصل المكاتبة، مؤرخة 9 أغسطس 2012، برقم قيد 87، من سفارة فيتنام، ومدون بها تهدي سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة أطيب تحياتها إلى حزب الحرية والعدالة بجمهورية مصر العربية، وتتشرف أن تحيط علم سيادتكم بما يلي، الوفد مكون من 6 أفراد برئاسة السيد بران داك نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي بجمهورية فيتنام الاشتراكية «نائب وزير»، وسوف يزور جمهورية مصر العربية في الفترة من 1 ل 4 سبتمبر 2012، والوفد يتمني لقاء قادة حزب الحرية والعدالة بجمهورية مصر العربية، وذلك لتبادل المعلومات عن مصر وفيتنام والعرب وأفريقيا، وقائمة الوفد والبرنامج المبدئي للزيارة سوف ترسل للحزب قريبًا.