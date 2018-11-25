شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يشارك في معرض «Cairo ICT» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشارك هيئة ميناء دمياط في معرض «Cairo ICT» تحت عنوان بناء الإنسان والذى إفتتحه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 25 – 28 نوفمبر الحالى، حيث شاركت الهيئة من خلال قطاع النقل البحرى لوزارة النقل بجناح تعرض من خلاله أفلام تسجيلية عن أنشطة الميناء والمشروعات القائمة والجارية والمستقبلية مع التركيز على الناحية التكنولوجية وجهود الهيئة في التحول الرقمى وإتمام منظومة الشباك الواحد وتطبيق المحاسبة بالفاتورة الشاملة الموحدة .

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