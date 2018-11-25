شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية»: 3 شركات تفوز بتوريد 240 ألف طن قمح لإنتاج الخبر المدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، عن فوز 3 شركات عالمية في المناقصة التي أجرتها هيئة في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الحالي لتوريد 240 ألف طن قمح روسي وأمريكي، وذلك لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الشركات الثلاث الفائزة في المناقصة «اجرواندستارل» لتوريد 60 ألف طن قمح روسي بسعر 233 دولار وسعر شحن 16.80 دولار وفازت شركة«كارجل» بتوريد 120 ألف طن قمح أمريكي بسعر 220.90 دولار للطن وسعر شحن 32.88 دولار للطن، كما فازت شركة «كريل كوم» بتوريد 60 ألف من قمح روماني بسعر شحن 15.64 دولار للطن فترة شحن من 10 وحتى 20 يناير.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، أن المناقصة تعد الثانية التي يعود فيها القمح الأمريكي للمنافسة في مناقصات هيئة السلع التموينية.

وتابع أن وزير التموين على المصيلحي، أكد خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الوزارة تضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بدعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 4 أشهر.

وأكد المصدر على حرص الوزارة على تنوع المناشئ التي يتم استيراد القمح منها لإنتاج الخبز المدعم للحصول على قمح بجودة عالية وسعر مناسب.