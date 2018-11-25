شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعلن «بشرى سارة» لمزارعي قطاع القصاصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، أنه بعد توقف العمل بمشروع إنشاء «مصرف الصندوق» بطول 7 كيلو مترا والذي يشمل مصرفي «أم عزام والكوع» بقطاع مركز ومدينة القصاصين الجديدة منذ عام 2011 والذي تبلغ جملة تكلفته نحو ما يزيد على 26 مليون جنيه فإنه تقرر البدء في استئناف العمل واستكمال المشروع خلال 10 أيام على الأكثر، وذلك لحماية ما يزيد على مساحة 30 ألف فدان من الأراضي الزراعية وحمايتها من البوار. بالإضافة إلى نقل ما يزيد على 250 ألف متر مكعب يوميا من هذه المنطقة لتصب في مصرف المحسمة ونقلها شرقا إلى سيناء عبر سحارة سرابيوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعمرإدريس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والمهندس محمد عبدالعزيز مدير عام الإدارة المركزية للصرف الزراعي والمهندس محمد ياسين وكيل الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية والمهندس السيد إسماعيل رئيس قطاع شبكات الكهرباء، وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مصرف الصندوق ومناقشة المعوقات التي تعترض سبل التنفيذ والعمل على تذليلها.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أنه تقرر استئناف العمل بالمشروع خلال 10 أيام على الأكثر، وأشار إلى أنه سوف يتم مخاطبة جميع الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ مشروع للصرف المغطى بالمنطقة بالتزامن مع استكمال تنفيذ المصرف لحماية الرقعة الزراعية والاستجابة لتحقيق آمال المزارعين التي طال انتظارها لعدة سنوات.

وفي سياق متصل وفي حضور المهندس محمد عبده، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية ناقش المحافظ مشروع إنشاء المدرسة الثانوية الزراعية الجديدة المقرر إنشاؤها بمركز القصاصين والصادر لها قرار تخصيص بمساحة إجمالية قدرها 30 فدانًا تشمل إنشاء المدرسة والمزرعة الملحقة بها، حيث أكد المحافظ سرعة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية للبدء في إنشاء المدرسة في أقرب وقت ممكن، وذلك بالإضافة إلى استعجال اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع إنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات بقطاع مركز ومدينة القصاصين الجديدة.