شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البرلمان» توافق على تعديل زيادة قيمة اتفاقية مصرية إماراتية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة يوليو 2017 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووفقا للتعديل الأول، فإنه تم تعدل المادة 3بند أ بحذف عبارة 6مليون دولار أمريكي ويحل محلها عبارة 11مليون و36 ألف دولار أمريكي. وطبقا للتعديل الأول تظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام، فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.

ويدخل حيز التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه وتتخذ الحكومة المصرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.