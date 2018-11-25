شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك بجناح تكنولوجيا المعلومات فى مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة الداخلية فى فعاليات الدورة 22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict والذى خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام الخامس على التوالى لشرح الخدمات الجماهيرية "الإلكترونية".

وتستعرض وزارة الداخلية خلال المعرض الجهود فى تقنية الخدمات الأمنية، وتقديم هذه الخدمات بالطرق الإلكترونية لتسهيل الحصول على الخدمات الأمنية، الاستخدام الأمن للإنترنت والخدمات الجماهيرية المقدمه للمواطنين واستخراج المستندات والأوراق الرسمية، جوازات السفر، التأشيرة الإلكترونية، وأوراق الثبوتية وبطاقة الرقم القومى، وخدمات المرور.

ويأتى اهتمام الرئيس بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء خطط وتوجه الدولة نحو التحول لمجتمع واقتصاد رقمى وتحسين حياة المواطنين باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا فى تطوير كفاءة الخدمات الحكومية من بينهم التعليم والصحة والنقل وغيرها من القطاعات، وإقامة مشروعات عملاقة، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، وهو ما يظهر فى المعارض المصاحبة لـcairo ict هذا العام.