شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول مسئولية وزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تطهير مخرات السيول بالعاصمة، هى مسئولية وزارة الرى، وذلك وفقا للبرتوكول الذى تم توقيعه منذ عام بين المحافظة والوزارة.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ ”الخليج 365”، مسئولية وزارة الرى هى تطهير المخر من الداخل وكذلك بمحيطه من الجانبين بعرض 12.5 متر من كل جانب، ودون ذلك هو مسئولية المحافظة.
وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت فى التعامل مع الأمطار التى سقطت يوم الجمعة مشيرا إلى أن سقوط الأمطار لم يكن كثيرا بالدرجة التى تختبر مخرات السيول، مشيرا إلى المنطقة الجنوبية بها 4 مخرات للسيول.
جاء ذلك ردا على الخليج 365، حول وجود كميات من القمامة والزراعات ببعض مخرات السيول فى حلوان.
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول مسئولية وزارة الرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .