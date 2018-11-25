شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول مسئولية وزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تطهير مخرات السيول بالعاصمة، هى مسئولية وزارة الرى، وذلك وفقا للبرتوكول الذى تم توقيعه منذ عام بين المحافظة والوزارة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ ”الخليج 365”، مسئولية وزارة الرى هى تطهير المخر من الداخل وكذلك بمحيطه من الجانبين بعرض 12.5 متر من كل جانب، ودون ذلك هو مسئولية المحافظة.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت فى التعامل مع الأمطار التى سقطت يوم الجمعة مشيرا إلى أن سقوط الأمطار لم يكن كثيرا بالدرجة التى تختبر مخرات السيول، مشيرا إلى المنطقة الجنوبية بها 4 مخرات للسيول.

جاء ذلك ردا على الخليج 365، حول وجود كميات من القمامة والزراعات ببعض مخرات السيول فى حلوان.