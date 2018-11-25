شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من يقولون الوطن حفنة من التراب مخطئون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن مقاصد الشريعة معنية بحفظ مصالح البلاد والعباد معا وحفظ موارد الدولة وكيانها الدولى، مشيرا إلى أن الذين يقولون إن الوطن حفنة من التراب مخطئون وهؤلاء تناسوا أن الله ينظر إلى المكان والأرض نظرة طيبة من أجل إقامة شرع الله عليها وتنفيد أحكام الله.
وأضاف النجار، في كلمته بمؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية لبنات الأزهر، إن الأمور التعبدية هى التى لا يدرك العقل لها علة ولا يقاس عليها غيرها مش عدد الصلوات وعدد مرات الطواف.
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