شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين نقابة المعلمين ونظيرتها السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أحمد عبد الكريم رئيس الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين والوفد المرافق له، لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في 10 مارس 2015 ، والذى يتضمن خمسة محاور ( المحور المهنى – المحور العلاجى والطبى – المحور الثقافى – المحور الاجتماعى – المحور الاقتصادى ).

وأكد "الزناتى"، فى بيان، أن البروتوكول يتضمن إقامة ثلاث دورات تدريبية في النقابة العامة للمعلمين بمصر، للأمناء العامين وأمناء المال وأمناء الإعلام بالاتحادات المهنية بولايات السودان المتنوعة كل فى مجاله، مع إقامة توأمة بين النقابات الفرعية فى مصر واتحادات الولايات بجمهورية السودان.

وأوضح أنه سيتم تيسير رحلات برية وجوية متبادلة للتعرف علي جغرافية البلدين والموروثات الثقافية والإنتاج العلمى وتبادل الخبرات بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات من حيث السكن والبرنامج المصاحب فى البلدين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على العلاج والتشخيص للمعلمين السودانيين أسوة بالمعلمين المصريين فى جميع المؤسسات التشخصية والعلاجية المتعاقدة مع نقابة المهن التعليمية بجمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على ضرورة العمل سوياً للم شمل المعلمين العرب تحت راية اتحاد المعلمين العرب، مع التأكيد على ريادة مصر والسودان فى مجال العمل النقابى والتعليمى فى الوطن العربى.