أخبار مصر | البرلمان يوافق على مشروع قانون "اتحاد الصناعات" مبدئيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على مشروع قانون "اتحاد الصناعات" مبدئيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام.

ويدعم القانون الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها ويحفز مشروع القانون على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.