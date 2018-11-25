أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "دفاع النواب" بشأن مواجهة المشكلة السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع "دفاع النواب" بشأن مواجهة المشكلة السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا اليوم اليوم الأحد، لمتابعة جهود المجلس القومى للسكان لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها.

وقال "عامر"، إن اللجنة تواصل مناقشة المشكلة السكانية والجهود المبذولة فى هذا الصدد، حيث سبق وعقدت 6 اجتماعات، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الذى خصصته لاستكمال مواجهة المشكلة والسيطرة عليها إلى عدد من التوصيات فى مقدمتها، دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التى تعد فى هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر، ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.