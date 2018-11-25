أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "دفاع النواب" بشأن مواجهة المشكلة السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع "دفاع النواب" بشأن مواجهة المشكلة السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "عامر"، إن اللجنة تواصل مناقشة المشكلة السكانية والجهود المبذولة فى هذا الصدد، حيث سبق وعقدت 6 اجتماعات، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الذى خصصته لاستكمال مواجهة المشكلة والسيطرة عليها إلى عدد من التوصيات فى مقدمتها، دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التى تعد فى هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر، ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.
وتابع أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية، مع التأكيد علي أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصييب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مُؤكدًأ أن التوصيات تؤكد أهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيارة السكانية لتنظيم الأسرة وليس منع النسل، واعتبار تنظيم الأسرة محور أساسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كافة أبعاد العلمية التنموية.
واستطرد أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولي الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وأهمية إعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الإجتماعي لها حتي لا يكون الدافع لديها انجاب الاطفال كمصدر للرزق، وأهمية إشراك المقبلين علي الزواج علي دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.
وأكد أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه ولذلك من الضرورى مشاركة كل المجتمع وكل قوى الدولة الشاملة لماوجهتها بما يخدم خطط التنمية.
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