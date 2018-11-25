أخبار مصر | برلماني: تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات بهدف تنشيط السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات بهدف تنشيط السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إن اللجنة ستنظم الزيارات بشكل مفاجئ، ولن تترك الأمر لترتيب المسئولين في تلك المحافظات، وذلك ردًا على حديث النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بضرورة الذهاب إلى الشوارع الخلفية الممتلئئة بالمشكلات وليس الأماكن المعتاد زيارتها.
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