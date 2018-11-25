أخبار مصر | برلماني: تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات بهدف تنشيط السياحة

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قررت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، خلال اجتماع اللجنة المنعقدة اليوم الأحد، تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات بهدف تنشيط السياحة، تبدأ بمحافظتى أسوان والأقصر في منتصف ديسمبر المقبل في ضوء اختيار أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية، ثم الوادى الجديد في شهر يناير، ثم محافظة البحر الأحمر، ويليها محافظة جنوب سيناء، على أن يتم تنظيم زيارة ميدانية لمحافظتي الفيوم والأسكندرية خلال الجلسات العامة.

وقال إن اللجنة ستنظم الزيارات بشكل مفاجئ، ولن تترك الأمر لترتيب المسئولين في تلك المحافظات، وذلك ردًا على حديث النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بضرورة الذهاب إلى الشوارع الخلفية الممتلئئة بالمشكلات وليس الأماكن المعتاد زيارتها.