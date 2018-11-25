أخبار مصر | برلماني يطالب رئيس الحكومة بحماية الأطباء الشباب من الاعتداءات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب رئيس الحكومة بحماية الأطباء الشباب من الاعتداءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال المُنعقدة اليوم الأحد تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء وآخرها ما تعرض له طبيب بإحدى مستشفيات طنطا من اعتداء أسفر عن إصابته بارتجاج فى المخ، معتبرًا الاعتداءات المتكررة للأطباء بـ"الظاهرة".

وطالب "مرشد" رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بحماية الأطباء الشباب من الاعتداءات المتكررة عليهم.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من حيث المبد.

