أخبار مصر | برلماني يطالب رئيس الحكومة بحماية الأطباء الشباب من الاعتداءات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب رئيس الحكومة بحماية الأطباء الشباب من الاعتداءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب "مرشد" رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بحماية الأطباء الشباب من الاعتداءات المتكررة عليهم.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من حيث المبد.
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