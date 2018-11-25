أخبار مصر | "البرلمان" يحيل مشروعات قوانين واتفاقيتين للجان النوعية لمناقشتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يحيل مشروعات قوانين واتفاقيتين للجان النوعية لمناقشتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع مياه مصرف بحر البقر والموقع فى الكويت.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء للمساهمة فى تمويل مشروع شبكة نقل الكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأحال المجلس عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسم التوثيق والشهر، إلى للجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
أيضا أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى عدلى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 131 من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وأحيل للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون من بعض النواب بشأن إصدار قانون لمكافحة العنف صد المرأة ـ أحيل للجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجان الدفاع والأمن القومى والتضامن الاجتماعى.
كما أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت موسى بشأن صندوق المعاشات والتأمينات لصيادلة مصر، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، للجنة مشتركة لجنة التضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإدارة المحلية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم حسن بسيونى و60 نائبا آخرين، لتعديل قانون التجارة البحرية، أحيل للجان النقل والمواصلات والدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية، إلى لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.
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