أخبار مصر | "البرلمان" يحيل مشروعات قوانين واتفاقيتين للجان النوعية لمناقشتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يحيل مشروعات قوانين واتفاقيتين للجان النوعية لمناقشتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، عدد من القرارات الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية، وعدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها لعرضها على المجلس.

وأحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع مياه مصرف بحر البقر والموقع فى الكويت.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء للمساهمة فى تمويل مشروع شبكة نقل الكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأحال المجلس عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسم التوثيق والشهر، إلى للجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

أيضا أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى عدلى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 131 من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وأحيل للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، ومشروع قانون من بعض النواب بشأن إصدار قانون لمكافحة العنف صد المرأة ـ أحيل للجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجان الدفاع والأمن القومى والتضامن الاجتماعى.