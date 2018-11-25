أخبار مصر | متحدث البرلمان يشن هجوما حادا على وزير الكهرباء بسبب الفواتير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يشن هجوما حادا على وزير الكهرباء بسبب الفواتير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن النائب صلاح حسب الله، المُتحدث الرسمى لمجلس النواب هجومًا حادًا على وزارة الكهرباء بسبب القرارات الوهمية والتراكمية لعدادات الكهرباء بالبيوت -بحسب وصفه، مشيرًا الى أن المواطن البسيط يتحمل قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وقال حسب الله في بيانه العاجل: إن هناك أخطاء نارية فى تقدير فاتورة الكهرباء الشهرية، قائلا: "ما ينفعش المواطن يدفع ثمن هذه الأخطاء التراكمية للفاتورة الكهرباء الشهرية والتى تتراوح من 300 إلى 400 جنيه شهريا، مما يؤدي الى نقل الفاتورة من شريحة لشريحة أعلى".

وطالب المتحدث الرسمى لمجلس النواب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بإعفاء المواطن البسيط من الأخطاء الإدارية.