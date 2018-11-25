أخبار مصر | "أبوشقة" يدعو السيسي لحضور احتفال مئوية حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوشقة" يدعو السيسي لحضور احتفال مئوية حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب داعم للدولة المصرية طوال تاريخه، مشيرًا إلى أن الاحتفال بمئوية حزب الوفد تنقسم إلى شقين الاول هو الاحتفال بمئوية ثورة 1919، وتعد ثورة 30 يونيه هى الوجه الآخر لثورة 1919، والشق الثانى هو الاحتفال بمئوية حزب الوفد.

وأضاف "أبوشقة"، أن الحزب سوف يوجه الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور تلك الاحتفالية باعتباره راعى الديمقراطية وهو رجل وطنى وهذا الاحتفال وطنى، مُؤكدا أن حزب الوفد ليس خاصًا بالوفديين فقط بل للمصريين جميعا، ودعا جموع الشعب المصرى إلي الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية للتأكيد على تاريخية الحزب ودوره الوطنى والذى يعد جزءًا رئيسيًا فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية والاحتفالية سوف تشهد حضور العديد من سفراء الدول ودعوة حزب المؤتمر الهندى.