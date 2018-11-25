أخبار مصر | البرلمان يقف دقيقة حداد على روح النعماني.. وعبدالعال: ما ضحيت به لن يذهب سدى

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وقف نواب البرلمان دقيقة حدادًا على روح الشهيد ساطع النعماني خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد. وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، إن مصر وجميع الفئات والطوائف عازمة في الحرب على الإرهاب والإرهابيين، مُوجهًا حديثه للشهيد: "ما ضحيت به لن يذهب سدى والشعب لن ينساكم للابد انتم أحياء بيننا مثلما أنتم أحياء عند ربكم ترزقون". وأضاف عبدالعال: "عهدنا تخليد ذكرى الشهداء وكل من قدموا التضحيات من أجل مصر".

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