أخبار مصر | 'رابطة الصحفيين أعضاء الزمالك': القانون بيننا وبين رئاسة النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رابطة الصحفيين أعضاء الزمالك': القانون بيننا وبين رئاسة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، بيانًا صحفيًا اليوم، أكدت فيه احترامها الكامل لمؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية، وأنها تتخذ كل تحركاتها وفقًا للقانون، و تحتفظ نيابة عن الزملاء الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، بحق التصعيد والتحركات التي تضمن لهم حصولهم على حقوقهم كاملة وبكرامة متناهية.

وقال الزملاء في بيانهم:

"لقد عانينا طيلة خمس سنوات معاناة شديدة من أجل دخولنا إلى نادينا العريق، نادي الزمالك، للتمتع بخدماته نحن و أسرنا، و هذه المعاناة هي نتاج تعنت رئيس مجلس إدارة النادي مع الصحفيين الأعضاء خاصة، واستمراره بين الحين و الآخر بمنعنا من دخول النادي وحقنا الطبيعي في ممارسة نشاطنا داخله، بحكم أننا أعضاء عاملون فيه.

و لقد تواصلنا معه مرارًا و تكرارًا في هذه السنوات الخمس الماضية، من أجل إيجاد قاعدة قانونية أخلاقية تحكم قراراته المتهورة وغير ذات الصبغة القانونية مطلقًا، اللهم إلا عنتريته الفارغة لفرض أمر واقع بقانون القوة و ليس بقوة القانون.

ولما بلغ الضرر النفسي والأدبي و المعنوي والمادي مداه، ضدنا و ضد أسرنا، ذهبنا لدخول النادي ككل الأعضاء في ٦ نوفمبر الجاري، فوجئنا باعتداءات أفراد أمن النادي علينا، بأوامر مباشرة منه، و حررنا محاضر بذلك، وهي قيد التحقيق في أروقة النيابة العامة، ولم نسلك مسلكًا غير قانوني أو فوضوي كهذا الذي دأب عليه هذا الشخص، الذي أساء لنفسه وللنادي قبل أن يُسيء إلينا.

وإننا إذ نصدر هذا البيان، موضحين تاريخ الأزمة بإيجاز وكا وصلت إليه حتى الآن، فإننا كنا ولا نزال نحترم القانون ومؤسسات الدولة القائمة على تنفيذه، و نضع كل جهة أمام مسؤولياتها تجاه هذه التصرفات الخرقاء من رئيس النادي الذي يتحدى الجميع، دون التزام القانون مطلقًا.

ولكننا نطالب تلك الأجهزة كلها بالتدخل لمنع صدامات وتعديات أخرى علينا، ونهيب بها الاضطلاع بدورها المنوط بها وفق صلاحياتها القانونية لحلحلة الأزمة بما يحفظ لنا حقوقنا وكرامتنا، وأننا لن ندخل النادي وفق هواه بالمنع و السماح، ولكن وفق حلول جذرية تضمنها الدولة، وإلا فإننا نحتفظ بحقنا في التصعيد وفق ما يتطلبه الحصول على حقنا قانونًا وبكرامة، فنحن كنا ولا نزال نخبة هذا المجتمع و أدوات تنويره وضميره، وفق كل المواثيق الدولية لمهنة الصحافة الغراء.

ونحن إذ نؤكد التزامنا بالقانون في كافة تحركاتنا فإننا ندعو الزملاء الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، للمشاركة في وقفات احتجاجية على سلم نقابتهم هذا الأسبوع في موعد سنحدده لاحقًا وفقًا لتطورات الأزمة، منتظرين ردود أفعال مؤسسات الدولة المعنية حيال مخالفات رئيس النادي وانتهاكاته للقانون على مرأى ومسمع من هذه المؤسسات.

وكذلك تنظيم وقفات احتجاجية سواء أمام باب النادي الرئيسي أو وزارة الشباب والرياضة أو مجلس النواب، الذي يحمي هذا العضو من سيف العدالة والمساءلة، وكذلك على سلم نقابتنا الغراء حصن الحريات و قلعة الكلمة الصادقة.

ونهيب بالزملاء الصحفيين عدم الذهاب إلى النادي مطلقًا، حتى نيل حقوقنا ورد اعتبارنا أمام الرأي العام كله، ولا يهرول البعض للذهاب حينما يسمع أنه سمح للصحفيين بالدخول، لأن الهدف الماكر هو التفريق بين الصحفيين وتمزيق لحمتهم.

وإننا إذ نصدر هذا البيان، فإننا نستنكر الممارسات والمشاجرات التي تحدث داخل النادي بين الحين والآخر، بسبب انشغال رئيسه بالصراعات الشخصية وإهماله لمهام منصبه.

"عاش نضال الصحفيين"

،،الصحفيون أعضاء نادي الزمالك،،،

عنهم/

رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك والأندية الأخرى.