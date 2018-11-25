مصر | إخلاء سبيل متهم بسرقة كلب من شقة جاره بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهم بسرقة كلب من شقة جاره بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بإخلاء سبيل 3 متهمين بسرقة "كلب" تعدى ثمنه 70 ألف جنيه من شقة جارهم بالتجمع الأول. وتعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "ع م" يفيد بقيام جيرانه بسرقة الكلب الخاص، به والذى يقدر ثمنه 70 ألف جنيه، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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